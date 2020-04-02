В Верхней Салде нет ни одного официального случая заражения коронавирусом
Сегодня, 16:33Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Верхней Салде, по информации на 2 апреля, не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда, Коронавирус
Напомним, ранее с подозрением на заражение был госпитализирован сотрудник ВСМПО-Ависма. Однако на сегодняшний день о результатах исследований его анализов ничего не известно.
В Свердловской области за сутки зафиксировано пять новых случая заражения коронавирусом, общая цифра заболевших в регионе достигла 38 человек.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей