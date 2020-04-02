За сутки в России выявлен 771 новый случай заражения коронавирусом

Общее число заболевших составило 3 548 человек. За сутки выздоровели 45 человек, общее число выздоровевших превысило 200 человек. За сутки число смертей увеличилось до 30.

Напомним, по данным на 1 апреля прирост заболевших составлял 440 человек. В Свердловской области подтверждены 33 случая заболевания. Новых случаев не зарегистрировано.

Сегодня «Коммерсантъ» сообщил о вероятном продлении режима самоизоляции, это значит, что россиян ждет еще одна нерабочая неделя.