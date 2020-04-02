За сутки в России выявлен 771 новый случай заражения коронавирусом
Сегодня, 13:11Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 771 человека, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число заболевших составило 3 548 человек. За сутки выздоровели 45 человек, общее число выздоровевших превысило 200 человек. За сутки число смертей увеличилось до 30.
Напомним, по данным на 1 апреля прирост заболевших составлял 440 человек. В Свердловской области подтверждены 33 случая заболевания. Новых случаев не зарегистрировано.
Сегодня «Коммерсантъ» сообщил о вероятном продлении режима самоизоляции, это значит, что россиян ждет еще одна нерабочая неделя.
Карта распространения коронавируса в России
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