131 новый случай COVID-19 подтвержден за сутки в Свердловской области

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+54), Алапаевского района, Арамильского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
За весь период эпидемии в регионе зафиксировано 82 782 случаев COVID-19.
В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находятся 271 пациентов, из них 151 - в отделениях реанимации, а 93 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В России за сутки выявлено 8 792 случаев коронавируса в 85 регионах страны. За время эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 563 056 жителей страны.
143 свердловчан выписали из больниц региона за период с 1 по 2 апреля. Общее число выздоровевших насчитывает 76 143 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции в России достигло 4 186 251 человек, из них 9 832 пациентов - за минувшие сутки.
За время эпидемии зарегистрировано 2 753 летальных случаев.
В России за время пандемии зафиксировано 99 633 летальных случая, из них 400 человек умерли за последние 24 часа.