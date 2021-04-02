Количество крыс и мышей на четверть сократилось в Свердловской области

Данные гласят, что разница с 2020 годом составила 26,4%. Однако отмечается, что несмотря на это, ситуация с распространением грызунов в регионе продолжает оставаться напряженной. Крысы и мыши являются разносчиками множества болезней, которые носят опасность и для человека.
В Свердловской области продолжают быть активными природные очаги бешенства, туляремии и Геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Там переносчиками данных заболеваний являются мелкие млекопитающие, дикие и домашние животные. За 2020 год на территории области не было зафиксировано случаев заболевания лептоспирозом и туляремией. Геморрагической лихорадкой с почечным синдромом заразились восемь жителей Красноуфимского района и города Красноуфимск.
В 2020 году 18,5 миллиона квадратных метров территорий, на которых проживают люди, было обработано от грызунов.
Если человека все-таки укусила крыса или мышь, специалисты рекомендуют проделать следующие действия: