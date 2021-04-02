Количество крыс и мышей на четверть сократилось в Свердловской области

В Свердловской области продолжают быть активными природные очаги бешенства, туляремии и Геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Там переносчиками данных заболеваний являются мелкие млекопитающие, дикие и домашние животные. За 2020 год на территории области не было зафиксировано случаев заболевания лептоспирозом и туляремией. Геморрагической лихорадкой с почечным синдромом заразились восемь жителей Красноуфимского района и города Красноуфимск.