Мобильные пункты вакцинаци от коронавируса заработают в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле заработают мобильные пункты вакцинации от коронавируса. В город поступила новая партия вакцины и желающие сделать прививку смогут сделать это в крупных Торговых центрах.

30 марта Нижний Тагил получил еще 2380 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V». А с декабря 2020 года в город в общей сложности было направлено свыше 19 тысяч доз. Жители города, желающие поставить прививку от COVID-19, смогут сделать это в пункте вакцинации в ТЦ «DEPO» 3 и 4 апреля. В скором времени организованный медпункт сможет принять горожан в ТЦ «Гороскоп», такая договоренность достигнута с руководителями Торговых центров. По состоянию на 2 апреля 2021 года в Городской инфекционной больнице и санатории Руш развернуто 310 коек, предусмотренных для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, из них 27 свободны. В городской больнице № 1 все койки для заболевших ковидом закрыты. Больница вернулась к работе в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. В данный момент в проведении вакцинации на территории муниципалитета задействованы 24 прививочные бригады и 1 мобильный пункт, расположенный в Демидовской городской больнице. Также поставить прививку от коронавируса можно в пяти поликлиниках города. Это поликлиника Демидовской больницы на улице Горошникова, 37, Городская больница № 1 на улице Окунева, 30, поликлиника № 4 на улице Новострой, 24, поликлиника № 2 Городской больницы № 4 на улице Металлургов, 2,, а также и поликлиника № 3 по адресу: Липовый тракт, 30А. Записаться тагильчане могут по телефону горячей линии Минздрава Свердловской области 122. Уточняется, что вакцинация будет производиться по мере поступления препарата. Отрабатывать списки записавшихся и организовывать выезды мобильных бригад на предприятия и в организации Нижнего Тагила будут медики.

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