Екатеринбуржцы спасли застрявшую в фонаре сороку (ФОТО)
2 мая 2017, 08:50Здоровье и экология
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В Екатеринбурге зооспасатель Евгений Зенков организовал операцию по спасению сороки. Птица накануне застряла в развилке фонаря, расположенного у Плотинки.
Сюжеты: Екатеринбург
О застрявшей сороке сообщили рабочие, которые готовили фонтан «Каменный цветок» к запуску, передает E1.ru.
Спасатель рассказал, что он не сразу смогу увидеть причину своего вызова – настолько высоко и незаметно застряла сорока. С земли, по его словам, её трудно заметить. Прежде чем взобраться на столб, Евгений предупредил о своём намерении дежуривших неподалеку полицейских.
На месте спасатель обнаружил, что у сороки крепко застряли крылья и лапы. Вытащив птицу, Евгений спрятал её в мешок, чтобы убедиться на земле, что птица может летать. Как оказалось, опасения были напрасны – сорока улетела, как только мешок был открыт.
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Фото: E1.ru
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