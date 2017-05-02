Екатеринбуржцы спасли застрявшую в фонаре сороку (ФОТО)

О застрявшей сороке сообщили рабочие, которые готовили фонтан «Каменный цветок» к запуску, передает E1.ru.

Спасатель рассказал, что он не сразу смогу увидеть причину своего вызова – настолько высоко и незаметно застряла сорока. С земли, по его словам, её трудно заметить. Прежде чем взобраться на столб, Евгений предупредил о своём намерении дежуривших неподалеку полицейских.

На месте спасатель обнаружил, что у сороки крепко застряли крылья и лапы. Вытащив птицу, Евгений спрятал её в мешок, чтобы убедиться на земле, что птица может летать. Как оказалось, опасения были напрасны – сорока улетела, как только мешок был открыт.