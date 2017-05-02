Электронные больничные листы появятся в медучреждениях Свердловской области с 1 июля

Как пишет «Российская газета», такой документ нельзя подделать, также он облегчит жизнь многим пациентам, у которых нет желания тратить время на оформление документа. В целом, система приема пациентов не изменится. Основное нововведение – пациенты могут закрыть лист нетрудоспособности самостоятельно, без похода к врачу за выпиской.