Электронные больничные листы появятся в медучреждениях Свердловской области с 1 июля
2 мая 2017, 09:35Здоровье и экология
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С 1 июля в России вступает в законную силу указ президента «О введении электронных больничных». Теперь, чтобы закрыть лист нетрудоспособности, пациентам не нужно будет стоять в очереди в регистратуру.
Как пишет «Российская газета», такой документ нельзя подделать, также он облегчит жизнь многим пациентам, у которых нет желания тратить время на оформление документа. В целом, система приема пациентов не изменится. Основное нововведение – пациенты могут закрыть лист нетрудоспособности самостоятельно, без похода к врачу за выпиской.
Также закрыть больничный может сам врач через интернет. Такой документ будет подтвержден уникальной электронной подписью.
Бумажные больничные по прежнему останутся в использовании. Так, пациенты смогут выбирать наиболее удобный для себя вариант.
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