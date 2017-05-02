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Массовая гибель рыбы произошла на Верх-Сысертском пруду (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Массовая гибель рыбы произошла на Верх-Сысертском пруду (ВИДЕО)

2 мая 2017, 18:20Здоровье и экология
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