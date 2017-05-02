Массовая гибель рыбы произошла на Верх-Сысертском пруду (ВИДЕО)

Массовый мор рыбы произошел на пруду в Верхней Сысерти. По предварительным оценкам, погибли десятки тонн рыбы: караси, лещи, щуки, толстолобики, карпы. Как говорят местные жители, некоторых видов из случившегося «улова» рыбаки даже и не видели никогда.

Рыба всплыла несколько дней назад, когда двинулся лед. При теплой погоде она начала тухнуть. Стоит невыносимый запах. Причину случившегося никто пока назвать не может: ни экологи, ни местные жители, ни полиция. Образцы рыбы и воды отправлены на экспертизу.

В настоящее время проблемой занялся следственный комитет. Подсчитывается ущерб, нанесенный экологии пруда, об этом сообщают «Вести-Урал».

Видео: Андрей Волегов, эколог

Александр Шульга, старший помощник СК СКР Свердловской области:

В рамках проводимой проверки будет дана правовая оценка факту массовой гибели рыбы на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного статьей «Загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных», которое предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.