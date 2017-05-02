Тарифы ОМС в регионах России различаются в разы: это приводит к неравенству медицинского обслуживания

Неравенство в предоставлении медицинских услуг в России происходит по причине разницы в тарифах ОМС: они различаются в разы, сообщает газета «Известия».

Так, в 2017 году прием терапевта в Москве стоит 108 рублей, в Санкт-Петербурге – 364 рубля. А первичный прием к хирургу для москвичей обходится в 56 рублей, для петербуржцев – в 364 рубля, что в 6,5 раз дороже.

Прием к урологу в Башкирии дороже в 5,3 раза по сравнению со стоимостью в Ульяновской области. Амбулаторное посещение кардиолога в Уфе стоит 979 рублей, а в Ульяновске – 681 рубль: это в 1,4 раза меньше.

Эдуард Гаврилов, член Общественной палаты РФ и директор фонда «Здоровье» считает, что причиной такого положения является отсутствие единых принципов формирования финансового обеспечения базовой программы ОМС и полного тарифа на оплату медицинской помощи