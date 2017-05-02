Вакансию пожарного сторожа открыл Висимский заповедник
2 мая 2017, 13:10Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Висимский заповедник объявил о наборе пожарных сторожей на лето-2017.
В обязанности пожарного сторожа входит: наблюдение за территорией с 12-метровой вышки, постоянная боевая готовность, помощь государственным инспекторам пожарной охраны.
Требования к кандидатам серьезные. В первую очередь, это ответственность и хорошая физическая подготовка. Ведь сторожу придется подниматься на вышку не менее 10 раз в день и проходить не менее 3 км. пешком.
Минимальный срок работы – 30 дней вахтовым методом.
Желающим обращаться на электронную почту: viszap@yandex.ru или visimohrana@yandex.ru.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей