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Ущерб более 1,2 млн: неизвестные незаконно добывали торф под Нижним Тагилом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ущерб более 1,2 млн: неизвестные незаконно добывали торф под Нижним Тагилом (ФОТО)

2 мая, 13:30Здоровье и экология
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