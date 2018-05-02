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Новости Нижнего Тагила

Ущерб более 1,2 млн: неизвестные незаконно добывали торф под Нижним Тагилом (ФОТО)

2 мая 2018, 13:30Добавить новость
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Неизвестные незаконно добывали и складировали торф на площади в 3 га в лесничестве под Нижним Тагилом. Своими действиями они нанесли лесному фонду ущерб в размере более 1,2 млн рублей.

В марте 2018 года свердловские экологи обнаружили, что в Николо-Павловском участковом лесничестве неподалеку от п. Новоасбест кто-то добывает и складирует полезные ископаемые. Представители Нижнетагильского лесничества обратились в полицию с заявлением.

Ответ удалось получить в начале мая. Было установлено, что на площади почти в 3 га неизвестные незаконно добывали и складировали торф. Ими был уничтожен слой почвы на площади 1377,5 кв. м. В общей сложности незаконными действиями лесному фонду был причинен ущерб в размере 1 276 481 руб. (4 553 руб – от складирования торфа и 1 271 928 руб. – от снятия и уничтожения слоя почвы).

Действия неизвестных лиц были квалифицированы как административное правонарушение. Сейчас разыскиваются нарушители, которые были причастны к снятию слоя почвы и добыче полезных ископаемых. Они будут привлечены к административной ответственности, сообщает эколог Андрей Волегов на своей странице «ВКонтакте».

 

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Фото: Андрей Волегов

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