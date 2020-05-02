С перинатального центра в Первоуральске сняли карантин по коронавирусу

Карантинные меры в перинатальном центре ввёл Роспотребнадзор, а пациентки учреждения были перенаправлены в роддом Екатеринбурга. Сотрудник, у которого первоначально тест показал наличие коронавируса, напрямую не взаимодействовал с пациентами. А позднее повторный анализ дал отрицательный результат.