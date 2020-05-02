С перинатального центра в Первоуральске сняли карантин по коронавирусу
Сегодня, 18:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Карантин, который ввели в роддоме в Первоуральске из-за заболевания сотрудника COVID-19, снят, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Карантинные меры в перинатальном центре ввёл Роспотребнадзор, а пациентки учреждения были перенаправлены в роддом Екатеринбурга. Сотрудник, у которого первоначально тест показал наличие коронавируса, напрямую не взаимодействовал с пациентами. А позднее повторный анализ дал отрицательный результат.
Поэтому причин для продления ограничений в работе роддома нет, резюмировали в оперативном штабе.
Всего на данный момент в Свердловской подтверждено 1016 случаев COVID-19, за последние сутки - 81.
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