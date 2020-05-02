Ученые из Сингапура скорректировали срок окончания эпидемии коронавируса в России
Сегодня, 15:32Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сингапурские ученые спрогнозировали новую дату окончания пандемии коронавируса в России, пишет Лента.ру.
Сюжеты: Коронавирус
По новому прогнозу конец эпидемии ожидается 8 августа. При этом 99% случаев заболевания должны быть выявлены 3 июля.
Ранее ученые из Сингапурского университета давали прогноз об окончании пандемии в России на 7 августа.
Напомним, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что спрогнозировать дату окончания пандемии в России невозможно.
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