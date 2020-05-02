В Нижнем Тагиле более 80 человек пострадали от укусов клещей

Из 80 жителей Нижнего Тагила клещи укусили 16 детей. В Свердловской области зафиксировано 2 098 случаев присасывания клещей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра в 2,2 раза больше. Отмечается, что больше всего случаев укусов насекомых в Камышлове, Ирбите, Каменске-Уральском.