В Нижнем Тагиле более 80 человек пострадали от укусов клещей
Сегодня, 14:01Здоровье и экологияФото: pixabay
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В апреле клещи покусали более 80 тагильчан, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Из 80 жителей Нижнего Тагила клещи укусили 16 детей. В Свердловской области зафиксировано 2 098 случаев присасывания клещей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра в 2,2 раза больше. Отмечается, что больше всего случаев укусов насекомых в Камышлове, Ирбите, Каменске-Уральском.
На клещевой энцефалит проверили 815 насекомых, 2% проб подтвердили наличие заболевания.
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