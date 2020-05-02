В Нижнем Тагиле за сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Сегодня, 13:43Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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За сутки в Нижнем Тагиле не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, рассказали в оперштабе по борьбе с распространением заболевания.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Общее число зараженных по Свердловской области по состоянию на 2 мая достигло 1016 человек. За сутки в регионе подтвердился 81 случай заболевания.
Вчера в Нижнем Тагиле зафиксировали один случай COVID-2019. Всего в городе коронавирусом заболели 14 человек.
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