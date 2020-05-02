В России за сутки коронавирусом заразились более 9,6 тысяч человек
Сегодня, 13:50Здоровье и экологияФото: pixabay
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За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 124 054 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Сюжеты: Коронавирус
Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах России. Более 46% новых случаев выявлены как контактные и не имеют клинических проявлений.
За сутки скончалось 57 человек (за весь период — 1 222), выписаны по выздоровлению — 1 793 человека (за весь период — 15 013).
Вчера сообщалось о 7 933 новых случаях заражения, общее число инфицированных на 1 мая составляло 114 431.
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