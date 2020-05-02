В России за сутки коронавирусом заразились более 9,6 тысяч человек

Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах России. Более 46% новых случаев выявлены как контактные и не имеют клинических проявлений.

За сутки скончалось 57 человек (за весь период — 1 222), выписаны по выздоровлению — 1 793 человека (за весь период — 15 013).