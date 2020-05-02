В Свердловской области за сутки подтвердился 81 случай коронавируса

Новые случаи зафиксированы в Екатеринбурге, Артемовском, Красноуфимске, Верхней Синячихе, Березовском, Белоярском, Полевском, Первоуральске, Асбесте, поселке Арти, Ирбите, Заречном, Каменске-Уральском. Также в статистику попал один житель другого региона России.

Врачи оценивают состояние 19 пациентов как тяжелое, 59 человек находятся в состоянии средней тяжести. За сутки выписано еще три свердловчанина, всего выздоровели 153 человека.