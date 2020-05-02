В Свердловской области за сутки подтвердился 81 случай коронавируса
Сегодня, 13:42Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным на 2 мая в Свердловской области выявили 81 случай заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число зараженных в регионе составило 1016.
Новые случаи зафиксированы в Екатеринбурге, Артемовском, Красноуфимске, Верхней Синячихе, Березовском, Белоярском, Полевском, Первоуральске, Асбесте, поселке Арти, Ирбите, Заречном, Каменске-Уральском. Также в статистику попал один житель другого региона России.
Врачи оценивают состояние 19 пациентов как тяжелое, 59 человек находятся в состоянии средней тяжести. За сутки выписано еще три свердловчанина, всего выздоровели 153 человека.
Вчера, 1 мая, в регионе число заболевших увеличилось на 232 человека.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей