В Управлении здравоохранения Екатеринбурга заявили о нехватке машин скорой помощи

В ведомстве рассказали, что в 2020 году ожидается пополнение автопарка: 16 машин за счет областного и муниципального бюджетов, а 12 — за счет федерального. Даже с учётом новых машин, не хватает еще восьми автомобилей.

Дефицит автомобилей скорой помощи также отметили в Башкирии, Санкт-Петербурге, Московской области. Из-за высокой загруженности в период пандемии автопарк машин скорой быстро изнашивается. В ряде регионов заявили, что не испытывают проблем с количеством машин скорой. Так, в Нижегородской и Брянской областях заявили об отсутствии дефицита машин СМП.