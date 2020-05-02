В Управлении здравоохранения Екатеринбурга заявили о нехватке машин скорой помощи
Сегодня, 11:27Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В период пандемии в Екатеринбурге не хватает машин скорой помощи. Об изношенности автопарка СМП также рассказали в других регионах России, пишут «Известия».
Сюжеты: Екатеринбург
В ведомстве рассказали, что в 2020 году ожидается пополнение автопарка: 16 машин за счет областного и муниципального бюджетов, а 12 — за счет федерального. Даже с учётом новых машин, не хватает еще восьми автомобилей.
Дефицит автомобилей скорой помощи также отметили в Башкирии, Санкт-Петербурге, Московской области. Из-за высокой загруженности в период пандемии автопарк машин скорой быстро изнашивается. В ряде регионов заявили, что не испытывают проблем с количеством машин скорой. Так, в Нижегородской и Брянской областях заявили об отсутствии дефицита машин СМП.
Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин пояснил, что машины быстро изнашиваются, каждый год 20% старых автомобилей должны меняться на новые.
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