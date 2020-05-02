Всех туристов из обсерватора на спортбазе «Курганово» отпустили домой

Уральские туристы (131 человек) две недели назад вернулись в Россию из-за границы. Тесты на коронавирус им делали дважды, у всех отрицательные результаты.

Каждому дважды сделали тест на коронавирус: на пятый и на одиннадцатый день. Ни разу ни у кого не было положительного результата, написал Евгений Куйвашев.