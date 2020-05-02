Всех туристов из обсерватора на спортбазе «Курганово» отпустили домой
Сегодня, 19:23Здоровье и экологияФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
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Все туристы из обсерватора на спортбазе «Курганово» в Свердловской области возвращаются к себе домой. Об этом губернатор региона Евгений Куйвашев рассказал в своём Instagram.
Сюжеты: Екатеринбург
Уральские туристы (131 человек) две недели назад вернулись в Россию из-за границы. Тесты на коронавирус им делали дважды, у всех отрицательные результаты.
Каждому дважды сделали тест на коронавирус: на пятый и на одиннадцатый день. Ни разу ни у кого не было положительного результата, написал Евгений Куйвашев.
Губернатор выразил благодарность врачам, сотрудникам МЧС, полиции и Росгвардии, а также работникам самой базы «Курганово».
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