113 новых случаев заболевания коронавирусом выявлены за сутки в Свердловской области

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов, поселка Уральский.
За время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 86 384 случая заболевания коронавирусом. 213 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 107 расположены в отделениях реанимации, а 79 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 8 697 случаев инфицирования в 82 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 823 255 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции составляет 80 083 человека, из них 119 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.
В России за последние сутки из больниц выписали 7 339 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 617 и Санкт-Петербурге — 982 человека. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 443 922 пациента.
В общей сложности в регионе зарегистрировано 3 125 летальных случаев.
За все время в России от инфекции скончались 110 862 человека, 342 заразившихся умерли за период с 1 по 2 мая.