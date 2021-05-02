113 новых случаев заболевания коронавирусом выявлены за сутки в Свердловской области

113 новых случаев заболевания коронавирусом выявлены за сутки в Свердловской области
113 новых случаев заболевания коронавирусом выявлены за сутки в Свердловской области
Сегодня, 14:04Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
113 новых случаев COVID-19 зарегистрированы за сутки в Свердловской области, сообщает региональный оперативный штаб.

В Екатеринбурге за минувшие сутки зафиксировано 24 случая COVID-19

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов, поселка Уральский.

За время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 86 384 случая заболевания коронавирусом. 213 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 107 расположены в отделениях реанимации, а 79 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 8 697 случаев инфицирования в 82 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 823 255 человек.

Более 80 тысяч свердловчан вылечились от коронавируса

Общее число вылечившихся от инфекции составляет 80 083 человека, из них 119 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.

В России за последние сутки из больниц выписали 7 339 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 617 и Санкт-Петербурге — 982 человека. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 443 922 пациента.

10 жителей Свердловской области умерли от коронавируса за прошедшие сутки

В общей сложности в регионе зарегистрировано 3 125 летальных случаев.

За все время в России от инфекции скончались 110 862 человека, 342 заразившихся умерли за период с 1 по 2 мая.

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