4,8 млн планируется потратить на ликвидацию незаконных свалок под Нижним Тагилом

Срок выполнения контракта обозначен до 30 сентября 2021 года. Качество выполненных работ должно соответствовать всем требованиям закона и иных правовых актов по охране труда, санитарных норм и правил, техники безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.