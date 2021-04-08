4,8 млн планируется потратить на ликвидацию незаконных свалок под Нижним Тагилом

Речь идет о несанкционированных свалках в Малой Лае — три тысячи тонн, Большой Лае — 1,7 тысячи тонн и в селе Башкарка — 1,7 тысячи тонн. Устранить их постановил суд.
В стоимость работ включены:
Срок выполнения контракта обозначен до 30 сентября 2021 года. Качество выполненных работ должно соответствовать всем требованиям закона и иных правовых актов по охране труда, санитарных норм и правил, техники безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.
Заявки принимаются до 11 мая 2021 года.
Напомним, 30 апреля сообщалось, как Нижнетагильская природоохранная прокуратура наказала директора МКУ «Управление хозяйством» Горноуральского городского округа Валерия Кузьминых за несанкционированную свалку строительного мусора рядом с поселком Новоасбест.