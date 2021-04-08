4,8 млн планируется потратить на ликвидацию незаконных свалок под Нижним Тагилом

4,8 млн планируется потратить на ликвидацию незаконных свалок под Нижним Тагилом
4,8 млн планируется потратить на ликвидацию незаконных свалок под Нижним Тагилом
Сегодня, 13:54Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
4,8 миллиона рублей объявила стартовой ценой аукциона администрация Горноуральского городского округу. За эти деньги победитель должен устранить три свалки.

Речь идет о несанкционированных свалках в Малой Лае — три тысячи тонн, Большой Лае — 1,7 тысячи тонн и в селе Башкарка — 1,7 тысячи тонн. Устранить их постановил суд.

В стоимость работ включены:

  • работы по ликвидации несанкционированных свалок;
  • размещение отходов IV и V класса опасности на лицензируемом полигоне;
  • предоставление документации, подтверждающей утилизацию;
  • фотофиксация объектов «до» и «после» выполнения работ;
  • сдача объектов заказчику.

Срок выполнения контракта обозначен до 30 сентября 2021 года. Качество выполненных работ должно соответствовать всем требованиям закона и иных правовых актов по охране труда, санитарных норм и правил, техники безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Заявки принимаются до 11 мая 2021 года.

Напомним, 30 апреля сообщалось, как Нижнетагильская природоохранная прокуратура наказала директора МКУ «Управление хозяйством» Горноуральского городского округа Валерия Кузьминых за несанкционированную свалку строительного мусора рядом с поселком Новоасбест.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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