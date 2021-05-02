Контейнерная площадка за 185 тысяч будет обустроена в Черноисточинске

Площадка будет размещена по адресу Первомайская, 152б. От подрядчика потребуется сооружение одной контейнерной площадки с навесом и размещение на ней пяти евроконтейнеров.
По сметной документации, навес будет выполнен из профнастила с оцинковкой. Контейнеры для установки на площадке предоставляются заказчиком.
При обустройстве объекта, подрядчику будет необходимо оборудовать подъездной путь. А именно, твердое бетонное покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод. Кроме того, потребуется возвести ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Бетонное основание должно иметь плавный спуск для скатывания контейнеров.
Отмечается, что хранение строительного мусора, остающегося во время выполнения контракте, на площадке не предусматривается.
На выполненные работы должна быть предоставлена гарантия 1 год. Если в этот период будут выявлены недостатки, то гарантия будет продлена на срок проведения работ по устранению недостатков. Сдача объекта должна пройти не позднее 30 июня 2021 года.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 мая 2021 года.
Напомним, 10 марта сообщалось о 32 евроконтейнера для мусора, которые появились в Нижнем Тагиле за два месяца 2021 года.