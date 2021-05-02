Контейнерная площадка за 185 тысяч будет обустроена в Черноисточинске

При обустройстве объекта, подрядчику будет необходимо оборудовать подъездной путь. А именно, твердое бетонное покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод. Кроме того, потребуется возвести ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Бетонное основание должно иметь плавный спуск для скатывания контейнеров.