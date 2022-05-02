Три дня с выбросами и новые обещания ЕВРАЗа. Экособытия в Нижнем Тагиле за неделю

Три дня за неделю газоанализатор TagilCity.ru фиксировал превышение вредных веществ в воздухе, а вот топ-менеджер ЕВРАЗ НТМК считает, что подобные замеры приводят к лишней социальной напряженности. Об этих и других экособытиях, читайте в итогах недели на TagilCity.ru.

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