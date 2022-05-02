Три дня с выбросами и новые обещания ЕВРАЗа. Экособытия в Нижнем Тагиле за неделю

Три раза за минувшую неделю газоанализатор TagilCity.ru фиксировал превышение вредных веществ в воздухе. 25 апреля прибор поймал сероводород с превышением в 5 раз возле железнодорожного вокзала. 26 и 29 апреля в этом же месте — диоксид азота — в 1,5 и 3 раза соответственно. При этом станции мониторинга воздуха УГМС, по данным с 25 по 28 апреля, никаких превышений не фиксировали. Данные за остальные дни на сайте ведомства пока не опубликованы.
А вот директор по экологии дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Сергей Сергеев считает данные независимых замеров сомнительными. Якобы они могут привести к ненужному социальному напряжению. Этой теме было посвящено интервью Сергеева, которое он дал ТК «Телекон». По его словам, замерять воздух могут только аккредитованные лаборатории. И в перечне таких лаборатории первой специалист ЕВРАЗа назвал ту, которая принадлежит предприятию, и которая, по его же словам, ловит превышения по минимуму. А может все-таки не общественные замеры вызывают лишнее социальное напряжение, а регулярные выбросы с ЕВРАЗ НТМК?
В этом же интервью Сергей Сергеев затронул больную тему тагильчан о санитарной зоне предприятия, которая на сегодняшний день отсутствует. В этот раз представитель ЕВРАЗ дал новое обещание — установить СЗЗ в 2023 году. Однако подобные обещания от ЕВРАЗ НТМК жители Нижнего Тагила слышат уже более 10 лет и уже с трудом в них верят.
Странная история творится с незаконной свалкой в карьере под Новосбестом. Ранее природоохранная прокуратура обязала руководство Горноуральского округа ликвидировать отходы оттуда в объеме не менее 700 кубометров. Редакция TagilCity.ru решила поинтересоваться у главы ГГО Дмитрия Летникова, на какой стадии сейчас находится устранение свалки. По его словам, отходы вывезены лишь частично, а на остальное в бюджете округа нет денег.
Этот ответ от главы ГГО, данный редакции, в свою очередь заинтересовал природоохранную прокуратуру. Ведь перед ведомством Летников отчитался, что свалка устранена полностью в объеме 830 кубометров. Теперь прокуратура похоже будет разбираться, где в этой истории правда.
А вот свалки возле Исинского тракта будет убирать тагильское лесничество. Такое решение вынес Ленинский суд по итогам иска от природоохранной прокуратуры. Сумма ущерба от двух свалок составила 437 тысяч рублей, но виновник выброшенного мусора не найден. Поэтому ответственность за ликвидацию мусора возложена на ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество», на чьей территории он находится.
Агрокомплекс «Горноуральский», на который заведено уголовное дело о порче земли из-за сброса фекалий, через суд смог добиться продления сроков устранения экологических нарушений. Суд полностью удовлетворил иск ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» и признал недействительными четыре пункта предписания Росприроднадзора об устранении нарушений.
Очередное ЧП с мертвой рыбой произошло в Свердловской области. На этот раз возле озера Чусовое. Местный житель нашел на берегу водоема тысячи мертвых рыб. Подобный случай произошел ранее в пруду под Верхней Пышмой.