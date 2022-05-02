За добычу подземных вод без лицензии тагильский НТЗМК заплатит 921,5 тысячи

Согласно законодательству, юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме.
ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций» в 2019 году осуществляло добычу подземных вод из четырех артезианских скважин без лицензии. Информация об этом поступила в Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования из ФНС на основании поданной предприятием декларации.
По расчетам Росприроднадзора, причиненный ущерб составил 921,5 тысячи рублей. В добровольном порядке сумму ответчик не возместил. Суд решил исковые требования удовлетворить. Кроме того, ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций» должен выплатить 21,4 тысячи госпошлины.
Напомним, по решению суда НТЗМК должен возместить волгоградской компании 50 тысяч рублей за использовании на сайте фото спорткомплекса без разрешения автора.