За добычу подземных вод без лицензии тагильский НТЗМК заплатит 921,5 тысячи

ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций» в 2019 году осуществляло добычу подземных вод из четырех артезианских скважин без лицензии. Информация об этом поступила в Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования из ФНС на основании поданной предприятием декларации.