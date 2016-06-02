Несанкционированная свалка на улице Трудовая не исчезает по вине тагильчан (ФОТО)

«КАМАЗ», на котором привезли снег с мусором, был зарегистрирован на физическое лицо. Водитель не назвал фирму, от которой он ездит, поэтому к ответственности привлекли только его. Часть мусора со свалки вывезли, но это вопрос интересный. Мы убираем мусор, а после этого там появляется новый рассказал журналисту TagilCity.ru Алексей Талапин, начальник отдела по благоустройству и ЖКХ администрации Ленинского района.

В природоохранной прокуратуре журналисту сообщили, что вопрос организации, сбора и транспортировки мусора на территории Нижнего Тагила закреплен за администрацией города. Если в администрации не рассмотрели жалобу на свалку или своевременно не дали ответ, то только тогда необходимо обращаться в прокуратуру. Если никаких мер не было принято, то тогда природоохранная прокуратура может внести представление об устранении нарушений или обратиться в суд.