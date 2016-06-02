По вопросу отключения горячей воды в Екатеринбурге ведется прокурорская проверка
Прокурором Екатеринбурга Светланой Кузнецовой была организована проверка по факту отключения горячей воды в 12 жилых домах и Специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета им. Б. Ельцина.
С 23 мая у котельной ООО «Теплоснабжение» образовалась задолженность перед «Екатеринбургской электросетевой компанией», в связи с этим была отключена электроэнергия.
5 тысяч жителей в Кировском районе Екатеринбурга в Пионерском микрорайоне и СУНЦ университета им. Б.Н. Ельцина остались без горячего водоснабжения.
Подобная ситуация произошла и в Чкаловском районе – задолженность стала причиной остановки теплопункта, и жильцы 9 домов не получают горячую воду.
По данным фактам прошли проверки на предмет исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В прокуратуре прошли совещания.
Как итог: прокуратурой было направлено исковое заявление о признании действий ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» незаконными.
Данный вопрос взят прокуратурой г. Екатеринбурга на контроль.
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