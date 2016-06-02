По вопросу отключения горячей воды в Екатеринбурге ведется прокурорская проверка

С 23 мая у котельной ООО «Теплоснабжение» образовалась задолженность перед «Екатеринбургской электросетевой компанией», в связи с этим была отключена электроэнергия.

5 тысяч жителей в Кировском районе Екатеринбурга в Пионерском микрорайоне и СУНЦ университета им. Б.Н. Ельцина остались без горячего водоснабжения.

Подобная ситуация произошла и в Чкаловском районе – задолженность стала причиной остановки теплопункта, и жильцы 9 домов не получают горячую воду.

По данным фактам прошли проверки на предмет исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В прокуратуре прошли совещания.

Как итог: прокуратурой было направлено исковое заявление о признании действий ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» незаконными.

Данный вопрос взят прокуратурой г. Екатеринбурга на контроль.