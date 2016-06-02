В Нижнем Тагиле частично обмелела река, через которую строится мост по ул. Фрунзе (ФОТО)
2 июня 2016, 14:25Здоровье и экологияАлександра Логинова
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Сухая погода, которая стоит в Нижнем Тагиле уже не первый день, существенно снизила уровень воды в реке Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
На одном из участков, проходящих в черте Нижнего Тагила, русло реки стало практически в 2 раза уже, чем обычно в это время года.
Глубина водного объекта настолько снизилась, что сейчас местные жители могут пройтись по почве, которая обычно является дном реки.
Весной река Тагил в этом участке наоборот существенно вышла из своих берегов из-за сильного паводка. По мусору, зацепившемуся за верхушки кустов в центре реки, видно: вода в реке во время весеннего паводка практически полностью скрывала растения.
Однако ожидать скорого пополнения водой русла реки Тагил пока не приходится: в ближайшие дни погода будет достаточно сухой, лишь в воскресенье возможны небольшие дожди.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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