В Нижнем Тагиле частично обмелела река, через которую строится мост по ул. Фрунзе (ФОТО)

На одном из участков, проходящих в черте Нижнего Тагила, русло реки стало практически в 2 раза уже, чем обычно в это время года.

Глубина водного объекта настолько снизилась, что сейчас местные жители могут пройтись по почве, которая обычно является дном реки.

Весной река Тагил в этом участке наоборот существенно вышла из своих берегов из-за сильного паводка. По мусору, зацепившемуся за верхушки кустов в центре реки, видно: вода в реке во время весеннего паводка практически полностью скрывала растения.

Однако ожидать скорого пополнения водой русла реки Тагил пока не приходится: в ближайшие дни погода будет достаточно сухой, лишь в воскресенье возможны небольшие дожди.