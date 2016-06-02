В пригороде Екатеринбурга жители встретили косулю (ФОТО)

Такая встреча вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей: одни удивлялись смелому животному, другие переживали за то, не больна ли самка, третьи предполагали, что у животного нет пропитания, и именно это заставило ее выйти к людям.

Косуля смело подходила к заинтересованным зрителям, многим даже удалось сделать с ней совместное фото.

Кстати, и в Нижгнем Тагиле часто случаются подобные прецеденты. В прошлом году на проходной НТМК заводчане заметили лису. А в Дзержинском районе города на дорогу однажды выскочил оленёнок. Также пару месяцев назад из городской вентиляции спасатели достали сову.

Фото с сайта 66.ru