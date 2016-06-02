В пригороде Екатеринбурга жители встретили косулю (ФОТО)
2 июня 2016, 16:35Здоровье и экология
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Вчерашним днем свердловчане приобрели необычное знакомство – в поселок Горный Щит, что под Екатеринбургом, вышла дикая косуля.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Такая встреча вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей: одни удивлялись смелому животному, другие переживали за то, не больна ли самка, третьи предполагали, что у животного нет пропитания, и именно это заставило ее выйти к людям.
Косуля смело подходила к заинтересованным зрителям, многим даже удалось сделать с ней совместное фото.
Кстати, и в Нижгнем Тагиле часто случаются подобные прецеденты. В прошлом году на проходной НТМК заводчане заметили лису. А в Дзержинском районе города на дорогу однажды выскочил оленёнок. Также пару месяцев назад из городской вентиляции спасатели достали сову.
Фото с сайта 66.ru
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