Мясо и рыба под видом сока были незаконно завезены из Санкт-Петербурга в Екатеринбург
2 июня 2017, 07:00Здоровье и экология
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Накануне сотрудники Россельхознадзора в Екатеринбурге воспрепятствовали ввозу мясной и рыбной продукции, которая была привезена из Санкт-Петербурга.
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Товар, прибывший железнодорожным транспортом,в накладной значился как «соки». Однако специалисты, проводившие проверку, обнаружили вместо напитков мясо и рыбу.
Более того, продукты прибыли с нарушением температурного режима, передает пресс-служба ведомства.
У владельцев груза также отсутствовали документы на продукцию животного происхождения, передает УралБизнесКонсалтинг.
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