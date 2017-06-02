Пневмония стала причиной смерти молодого диджея в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Согласно информации медиков, смерть DJ из Нижнего Тагила Павла Покаляева, более известного под псевдонимом Pasha Morales, наступила 1 июня в 15:40.

Напомним, смерть этого DJ, которому не исполнилось и 29 лет, накануне стала шоком для ценителей клубной музыки Нижнего Тагила.

Сегодня патологоанатомы провели вскрытие, которое в качестве предварительной причины смерти назвало пневмонию, вызванную другими уточнёнными инфекционными возбудителями.

В медицинском свидетельстве о смерти в качестве причины указано - пневмония, вызванная другими уточнёнными инфекционными возбудителями. Медики отметили, что эти выводы не окончательны. Точные результаты они смогут назвать через 2-3 недели после всех необходимых анализов рассказал журналистам TagilCity.ru друг и коллега скоропостижно скончавшегося музыканта – Дмитрий Павлов.

Прощание с Павлом состоится 3 Июня в 12:30 на ул.Челюскинцев, 47 в большом прощальном зале ритуального комплекса «Реквием».

Фотография Павла из социальных сетей.