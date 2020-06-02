В Екатеринбурге военные провели в областных больницах дезинфекцию после COVID-19

По согласованию с областным Минздравом и министерством общественной безопасности региона 2 июня к заключительной дезинфекционной обработке помещений СОКБ № 1 подключилось соединение радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа. Военнослужащие провели обработку главного корпуса, пансионата и девятого блока, в котором размещен храм Косьмы и Дамиана, а также помещений действующих отделений. Общая площадь обработки составила 60 квадратных метров.

Кроме того, была проведена и обработка Свердловского областного онкодиспансера, где также были введены ограничительные меры.