В Свердловской области более 20 тысяч человек пострадали от укусов клещей
Сегодня, 22:22Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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В Свердловской области, по данным на начало июня, от укусов клещей пострадали 20 567 человек. Эта цифра в 1,26 раза больше аналогичного периода 2019 года, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
Случаи укусов клещей были зафиксированы в 65 муниципалитетах. Из общей цифры пострадавших 35,6% - это жители столицы Урала. Среди пострадавших от насекомых - 5 027 детей. В прошлом году этот показатель - 3 151.
Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Слободо-Туринском районе, Пышминском, Тугулымском, Талицком городских округах, Рефтинском, Дегтярске, Асбесте, Байкаловский районе, Каменске-Уральском, Ирбитском районе.
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