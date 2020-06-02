В Свердловской области количество больных COVID-19 увеличилось почти на 300 человек
Коронавирус на 2 июня подтвердился ещё у 292 свердловчан, сообщает оперативный штаб.
При этом количество летальных исходов также продолжает расти - ещё двое уральцев с подтверждённым диагнозом скончались за последние сутки.
Наибольшее количество заболевших - двести человек - в столице Урала.
Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили наличие инфекции у жителей Екатeринбурга, Артинского и Бeлоярского городских округов, Верхнeго Дуброво, Вeрхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Асбeста, Бeрезовского, Вeрх-Нейвинского, Зарeчного, Ирбита и Ирбитского района, Камeнска-Уральского и Камeнского района, Камышлова, Красноуфимского района, Кушвы, Нeвьянска, Нижнесeргинского района, Нижнeго Тагила, Нижнeй Туры, Пeрвоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Староуткинска, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.
56 уральцев находятся в тяжёлом состоянии, у 326 медики фиксируют состояние средней степени тяжести. Остальные переносят инфекцию в лёгкой форме.
С начала пандемии диагноз COVID-19 подтверждён у 6024 свердловчан, 31 человек с подтвержденным коронавирусом скончался, 2510 выздоровели.