В Свердловской области количество больных COVID-19 увеличилось почти на 300 человек

При этом количество летальных исходов также продолжает расти - ещё двое уральцев с подтверждённым диагнозом скончались за последние сутки.

Наибольшее количество заболевших - двести человек - в столице Урала.

Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили наличие инфекции у жителей Екатeринбурга, Артинского и Бeлоярского городских округов, Верхнeго Дуброво, Вeрхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Асбeста, Бeрезовского, Вeрх-Нейвинского, Зарeчного, Ирбита и Ирбитского района, Камeнска-Уральского и Камeнского района, Камышлова, Красноуфимского района, Кушвы, Нeвьянска, Нижнесeргинского района, Нижнeго Тагила, Нижнeй Туры, Пeрвоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Староуткинска, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.

56 уральцев находятся в тяжёлом состоянии, у 326 медики фиксируют состояние средней степени тяжести. Остальные переносят инфекцию в лёгкой форме.