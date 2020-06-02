Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области ожидается похолодание до минусовой температуры
Сегодня, 15:28Здоровье и экология
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В Свердловской области 3 и 4 июня местами ожидается похолодание, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
В частности, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.
Отмечается, что почва будет охлаждена, а это может привести к повреждению теплолюбивых сельскохозяйственных культур, а потому рекомендуется обеспечить им защиту.
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