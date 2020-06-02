В Свердловской области ожидается похолодание до минусовой температуры

В частности, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.

Отмечается, что почва будет охлаждена, а это может привести к повреждению теплолюбивых сельскохозяйственных культур, а потому рекомендуется обеспечить им защиту.