В Свердловской области умерли ещё два человека с подтверждённым коронавирусом
Сегодня, 12:53Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В оперштабе Свердловской области подтвердили ещё два летальных исхода у больных с подтвержденным коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом общее количество умерших с COVID-19 в регионе - 31 человек.
За последние сутки новую инфекцию диагностировали у 292 уральцев. Общее количество заболевших в Свердловской области - уже больше шести тысяч человек.
В России за сутки количество летальных исходов увеличилось на 182 случая. Всего за время пандемии с диагнозом «коронавирус» скончалось 5037 россиян.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей