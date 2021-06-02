Экологический совет упразднен в Екатеринбурге

Экологический совет упразднен в Екатеринбурге
Экологический совет упразднен в Екатеринбурге
Сегодня, 11:30Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
Экологический совет, созданный полтора года назад по инициативе Александра Высокинского, упразднил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Работа коллегиального органа продолжится в обновленном формате — Совета по стратегическому развитию муниципального образования «город Екатеринбург». Именно он будет отвечать за вопросы экологии и энергетики, сообщает пресс-служба городской администрации.

Процесс стратегического планирования с привлечением экспертов будет способствовать укреплению взаимоотношений мэрии Екатеринбурга с общественностью, улучшению имиджа города, а также задаст единый вектор усилий всех активных сил муниципалитета, отметила замначальника Департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Виктория Телегина.

Она отметила, что взаимодействие власти с бизнесом и общественностью позволит быстрее принимать решения в интересах признанных обществом целей и направлений.

Напомним, в конце марта глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил внести изменения в структуру администрации города, а также организовать департамент молодежной политики и департамент социальной политики.

Сюжеты:
Екатеринбург
экологияобществоАлексей Орловадминистрация екатеринбургасоветвласть
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