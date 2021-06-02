На 4 тысячи свердловчан больше умерло от болезней сердца в 2020 году

На 14% выросло число умерших пациентов от болезней сердца в 2020 году по сравнению с 2019 годом в Свердловской области.

В 2020 году по этой причине скончалось почти 32 тысячи жителей региона, пишет Е1 со ссылкой на Минздрав Свердловской области. Смерть от болезней сердца составляет 47% от общего числа умерших в регионе. Отмечается, что на протяжении нескольких лет до 2020 года показатели снижались. В 2019 году умерло на 2% меньше свердловчан (на 570 человек), чем в 2018-м. Теперь медиками и властями Свердловской области разработан новый порядок наблюдения за пациентами с болезнями сердца. Изменения коснутся категорий наиболее высоких групп риска, например людей, которые перенесли инфаркт, острое нарушение мозгового кровообращения и так далее. С 1 июня в день выписки из медучреждения информацию о больном вносят в кардиорегистр, а пациент получает направление на реабилитацию и рецепт на бесплатные лекарства на 30 дней. Затем больной будет получать рецепты в поликлинике по месту жительства и раз в квартал консультироваться с кардиологом. Врачи связывают резкий скачок летальных случаев с пандемией COVID-19, так как у многих пациентов, которые перенесли инфекцию, ухудшилось здоровье. Кроме того, плановая помощь из-за перепрофилирования больниц была долгое время недоступна. Напомним, в Свердловской области в первом квартале 2020 года смертность в 1,7 раза превысила рождаемость. С января по март умерло 17 757 жителей региона. Смертность в 1,7 раза превысила рождаемость в Свердловской области в начале года

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter