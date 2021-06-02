Прививку от коронавируса поставили более 36 тысяч тагильчан

Прививку от коронавируса поставили более 36 тысяч тагильчан
Прививку от коронавируса поставили более 36 тысяч тагильчан
Сегодня, 19:22Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В вакцинации от COVID-19 приняли участие свыше 36 тысяч жителей Нижнего Тагила. Больше всего привившихся — в рядах медиков и педагогов.

С апреля 2021 года в Нижний Тагил поступило 38 тысяч доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса. По данным на 1 июня 2020 года привиты 36 136 человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

В числе самых активных тагильчан, принявших участие в вакцинации, медики — 79,2%, а также работники образовательных организаций — 44,9%.

Поставить прививку от COVID-19 можно в прививочных кабинетах в 5 поликлиниках города: в городских больницах № 1 и № 4, Демидовской городской больнице, городских поликлиниках № 3 и № 4.

Кроме того, в ежедневном режиме работает пункт вакцинации в Торговом Центре ДЕПО (с 16.00 до 20.00 в рабочие дни и с 10.00 до 20.00 в выходные дни).

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не считает целесообразным вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране. При этом глава государства подчеркнул, что в случае отказа от вакцины, граждане могут столкнуться со «смертельной опасностью».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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