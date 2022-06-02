Современную методику рекультивации земель впервые применили в Нижнем Тагиле

В микрорайоне ГГМ на разделительной полосе проезжей части посадили необычный газон. Способ посадки разработан при участии специалистов из МГУ. Используется вещество, синтезируемое из торфа и являющееся катализатором роста зелени даже на малоприспособленных для этого почвах.