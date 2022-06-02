Современную методику рекультивации земель впервые применили в Нижнем Тагиле

В микрорайоне ГГМ на разделительной полосе проезжей части посадили необычный газон. Способ посадки разработан при участии специалистов из МГУ. Используется вещество, синтезируемое из торфа и являющееся катализатором роста зелени даже на малоприспособленных для этого почвах.
В результате масштабного строительства и работы промышленных объектов в городе ежегодно подвергаются порче обширные площади земли, наносится вред экологии. Впервые опробованная сегодня технология способна со временем исправить положение.
Именно поэтому мэр города Владислав Пинаев поддержал инициативу депутата Госдумы Жанны Рябцевой по ее применению. Они оба присутствовали на закладке первого уникального газона, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.