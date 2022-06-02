Тагильчане массово жалуются на выбросы в Росприроднадзор после замеров TagilCity.ru

Тагильчане массово жалуются на выбросы в Росприроднадзор после замеров TagilCity.ru
Тагильчане массово жалуются на выбросы в Росприроднадзор после замеров TagilCity.ru
Сегодня, 11:02Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В Росприроднадзор поступают многочисленные обращения от жителей Нижнего Тагила о превышениях загрязняющих веществ в воздухе, которые ловит газоанализатор редакции TagilCity.ru.

При этом ведомство считает, что замеры воздуха могут проводить только специальные лаборатории, аккредитованные, согласно законодательству РФ. Об этом в официальном письме редакции сообщил врио руководителя Уральского управления Росприроднадзора Алексей Вялых. Также он попросил предоставить сведения о наличии такой аккредитации у TagilCity.ru.

Газоанализатор редакции «Геолан-1П» внесен в государственный реестр средств измерений, имеет свидетельство о поверке до 21 ноября 2022 года и отвечает требованиям ГОСТа. В паспорте прибора сказано, что пользоваться им может любой человек, изучивший инструкцию по эксплуатации.

К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, сказано в паспорте прибора.

Таким образом, получение специального образования или аккредитации для использования прибора не требуется. Всю документацию по «Геолану-1П» редакция готова предоставить по письменному запросу.

Кроме того, согласно закону о СМИ, журналист вправе искать, запрашивать и распространять информацию.

Напомним, половину времени за полгода воздух в Нижнем Тагиле, по данным замеров TagilCity.ru и УГМС, был с превышением нормы загрязнений — это 94 дня из 182. В среднем выбросы с заводов фиксировались каждый второй день в период с октября 2021 года по март 2022 года.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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