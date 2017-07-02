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Новое штормовое предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле на 2 и 3 июля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новое штормовое предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле на 2 и 3 июля

2 июля 2017, 09:50Здоровье и экология
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