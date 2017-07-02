Новое штормовое предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле на 2 и 3 июля
2 июля 2017, 09:50Здоровье и экология
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Снова на Нижний Тагил надвигается грозовой фронт, который принесет с собой сильный ветер, крупный град и ливень.
Сюжеты: Нижний Тагил
Штормовое предупреждение о надвигающемся новом грозовом фронте распространили синоптики. 2 и 3 июля в Нижнем Тагиле возможно усиление ветра до 27 м/с, грозы, ливневые дожди и крупный град.
При ухудшении погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, предупреждает МЧС Свердловской области.
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