ФФОМС обвинил Свердловскую область в срыве программы снижения смертности от онкологии

В частности, регион не успевает осваивать денежные средства, имея возможность не применяет более современные схемы лечения онкологии и использует дешевые препараты.

На проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в России выделили почти триллион рублей и 63% бюджета нацпроекта «Здравоохранение» до 2024 года. По данным ФФОМС, в 2019 году регионы УрФО по профилю «Онкология» получили дополнительные средства — 6 миллиардов рублей, из которых 2 миллиарда рублей — на химиотерапию.

В этом году Свердловская область из средств ОМС получила более 5,5 миллиардов рублей на борьбу с онкологией, это на 80% больше, чем в 2018 году. При этом, региональный Минздрав использовал только 34% федеральных денег, что вдвое меньше показателя по России.

По мнению экспертов, в регионе не применяются современные препараты и различные схемы лечения онкологии. Из возможных 447 схем в круглосуточном стационаре медики применяют лишь треть.