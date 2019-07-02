В Нижнем Тагиле УВЗ и ВГОК снизят выбросы в окружающую среду
Сегодня, 16:14Здоровье и экологияФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В рамках нацпроекта «Экология» УВЗ и «Высокогорский ГОК» совместно с правительством Свердловской области подпишут соглашение о снижении вредных выбросов, сообщает издание «Правда УрФО».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова, за 2018 год «Евраз НТМК» и ВГОК сократили выбросы на семь тысяч тонн. В рамках нового соглашения ВГОК и УВЗ продолжат снижать выбросы в воздух города. Помимо этого, для улучшения атмосферы планируется перевод четырех угольных котельных на газ.
Министр также отметил, что с 2011 года предприятия региона вложили в охрану окружающей среды 65 млрд рублей.
Напомним, ранее «Евраз НТМК» подписал соглашение с главой региона Евгением Куйвашевым и министром природы РФ Дмитрием Кобылкиным. Согласно документу, предприятие с 2019 по 2024 год сократит выбросы на 12,5 тысяч тонн.
Для улучшения экологии в Нижнем Тагиле с 2020 года начнется эксперимент по квотированию выбросов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей