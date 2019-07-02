В Нижнем Тагиле УВЗ и ВГОК снизят выбросы в окружающую среду

По словам министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова, за 2018 год «Евраз НТМК» и ВГОК сократили выбросы на семь тысяч тонн. В рамках нового соглашения ВГОК и УВЗ продолжат снижать выбросы в воздух города. Помимо этого, для улучшения атмосферы планируется перевод четырех угольных котельных на газ.

Министр также отметил, что с 2011 года предприятия региона вложили в охрану окружающей среды 65 млрд рублей.

Напомним, ранее «Евраз НТМК» подписал соглашение с главой региона Евгением Куйвашевым и министром природы РФ Дмитрием Кобылкиным. Согласно документу, предприятие с 2019 по 2024 год сократит выбросы на 12,5 тысяч тонн.