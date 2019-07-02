В Свердловской области очистят семь водохранилищ и создадут две особо охраняемые зоны
Сегодня, 2 июля, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов рассказал о том, как в регионе проходит реализация нацпроекта «Экология», сообщает департамент информполитики Свердловской области.
До 2024 года в Свердловской области очистят пять русел рек и реабилитируют семь водохранилищ. Разработана документация по реабилитации Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле, идет разработка документов по озеру Шарташ. Готовы документы по Северскому водохранилищу, уже начата расчистка участка русла реки Бобровка в селе Покровское.
Кроме того, в регионе проходит лесовосстановление. На технику для тушения пожаров и ведения лесного хозяйства выделено 200 млн рублей.
На согласовании находятся документы по расширению областных природных парков «Бажовские места» и «Река Чусовая».
План по снижению в Нижнем Тагиле вредных выбросов в воздух в нацпроекте выделен отдельной строкой. На данный момент заключено соглашение с ЕВРАЗ-НТМК и готовятся соглашения с УВЗ и ВГОКом.