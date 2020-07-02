Как самоизоляция повлияла на количество вывозимого мусора в Нижнем Тагиле?

По данным компании, за два месяца самоизоляции, апрель и май, количество вывезенных ТКО составило 202,2 тысячи кубических метров, это на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как в Нижнем Тагиле оплатить услуги по обращению с ТКО и не заразиться коронавирусом

Также увеличилось и количество рейсов мусоровозов. В начале текущего года спецтехника выезжала в среднем 550 раз в сутки. В период пандемии — 570-580 раз.

Рост связан с перестроением потоков ТКО — в период самоизоляции люди стали больше производить отходов, находясь дома. Чтобы недопустить переполнения контейнерных площадок, региональным оператором ООО«Компания «Рифей» было принято решение организовать дополнительные рейсы, рассказали в пресс-службе регионального оператора.

При этом в компании отметили, что оперативного увеличения количества контейнеров не потребовалось, а плановая модернизация контейнерных площадок в Нижнем Тагиле не прерывалась. С начала апреля было заменено 29 штук.