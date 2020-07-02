Продолжается рост: в Нижнем Тагиле число заболевших COVID-19 превысило 600 человек
Сегодня, 13:39Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Так, за прошедшие сутки было подтверждено еще 19 случаев заражения, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
В общей сложности с начала пандемии инфекция выявлена у 615 человек.
В Свердловской области, по состоянию на 2 июля, число заболевших увеличилось на 224 человека. Общее количество зараженных составляет 13 272 человека. Из них выздоровели от инфекции 7737 человек.
Напомним, ограничительные меры в Свердловской области продлены до 6 июля. Не рекомендуется без необходимости выходить из дома.
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