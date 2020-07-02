Продолжается рост: в Нижнем Тагиле число заболевших COVID-19 превысило 600 человек

В общей сложности с начала пандемии инфекция выявлена у 615 человек.

В Свердловской области, по состоянию на 2 июля, число заболевших увеличилось на 224 человека. Общее количество зараженных составляет 13 272 человека. Из них выздоровели от инфекции 7737 человек.