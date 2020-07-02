В Екатеринбурге неврологическое отделение ЦГБ № 7 закрыли на карантин из-за COVID-19

По словам персонала, проблемы начались в конце марта, когда в Екатеринбурге начал распространяться коронавирус, а в отделении неотложных пациентов начали принимать круглосуточно.

В отделении отмечают, что у сотрудников не было защиты от коронавируса. В мае и июне были подтверждены случаи перевода пациентов с подтвержденным диагнозом в больницу Верхней Пышмы. А 18 июня после появления зараженного пациента заболели сотрудники. Ежедневно количество больных увеличивалось. У тех, у кого появилась температура брали мазки на наличие инфекции.

В результате большинство сотрудников ушли на больничный, а отделение было закрыто.

Сотрудник отделения рассказал изданию, что находится в обсерваторе. Он отметил, что среди зараженных семь медсестер, двое врачей, заведующий отделением, а также 20-25 пациентов.

Один из руководителей больницы подтвердил, что отделение закрыто.

В оперативном штабе также подтвердили закрытие отделения. На данный момент там проводятся противоэпидемические мероприятия — определяются контактные лица, осуществляется дезинфекция. По словам представителей оперштаба — это стандартная практика.