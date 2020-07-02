В Екатеринбурге неврологическое отделение ЦГБ № 7 закрыли на карантин из-за COVID-19
В Екатеринбурге неврологическое отделение больницы № 7 было закрыто из-за вспышки коронавируса, сообщает E1 со ссылкой на сотрудников отделения.
По словам персонала, проблемы начались в конце марта, когда в Екатеринбурге начал распространяться коронавирус, а в отделении неотложных пациентов начали принимать круглосуточно.
В отделении отмечают, что у сотрудников не было защиты от коронавируса. В мае и июне были подтверждены случаи перевода пациентов с подтвержденным диагнозом в больницу Верхней Пышмы. А 18 июня после появления зараженного пациента заболели сотрудники. Ежедневно количество больных увеличивалось. У тех, у кого появилась температура брали мазки на наличие инфекции.
В результате большинство сотрудников ушли на больничный, а отделение было закрыто.
Сотрудник отделения рассказал изданию, что находится в обсерваторе. Он отметил, что среди зараженных семь медсестер, двое врачей, заведующий отделением, а также 20-25 пациентов.
Один из руководителей больницы подтвердил, что отделение закрыто.
В оперативном штабе также подтвердили закрытие отделения. На данный момент там проводятся противоэпидемические мероприятия — определяются контактные лица, осуществляется дезинфекция. По словам представителей оперштаба — это стандартная практика.
Ранее стало известно о вспышке коронавируса в Новоуральске на УЭХК. Там заболевание подтверждено у 42 сотрудников предприятия. В пресс-службе заявляли, что были приняты все меры безопасности, но они не помогли. Кроме того, там отметили, что вспышка произошла из-за увеличения числа заболевших в округе.