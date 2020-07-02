В Свердловской области второй день подтверждают шесть летальных случаев COVID-19
Сегодня, 13:35Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области второй день подряд подтверждают шесть летальных случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Так, в общей сложности от заболевания скончались 107 человек.
За минувшие сутки в регионе зафиксировано 224 новых случая заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 13 272 человека. При этом выздоровели от инфекции 7737 человек.
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