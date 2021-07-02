Необходимость ношения масок после вакцинации объяснил губернатор Евгений Куйвашев

Необходимость ношения масок после вакцинации объяснил губернатор Евгений Куйвашев
Необходимость ношения масок после вакцинации объяснил губернатор Евгений Куйвашев
Сегодня, 20:22Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Мы сможем отказаться от ношения медицинских масок только тогда, когда большая часть населения нашей области и страны поставят прививки от ковида, на своей странице в «Инстаграм» заявил Евгений Куйвашев.

Большинство людей не видят смысла в ношении масок, особенно им не ясен смысл их носить, если человек вакцинирован, делится с подписчиками губернатор Свердловской области.

Я читаю комментарии под своими постами в инстаграме и вижу, что многие не понимают, почему надо носить маски после прививки от ковида. Надо понять и принять простую истину - большинство вакцин хоть и снижают риск заболеть коронавирусом, но не дают 100-процентную гарантию от болезни. После вакцинации человек может и не прореагировать на вакцину, просто бессимптомно выработается иммунитет к заболеванию. Но, в это время человек представляет опасность для окружающих, являясь носителем вируса. Поэтому и надо носить маски, чтобы предупредить заражение окружающих до минимума,делится с подписчиками в "Инстаграм" Евгений Куйвашев.

02 июля в Екатеринбург завезли еще 31 тысячу доз вакцины «Спутник V», еще 14 тысяч доз прибудут завтра, сообщает губернатор. Поэтому поставить прививку появится у всех, чтобы сформировался коллективный иммунитет, тогда заболеваемость начнет снижаться и все мы сможем отказаться от ношения масок, подытожил Евгений Куйвашев.

Напомним, мониторинг ситуации по росту заболеваемости коронавирусной инфекцией показал, что вновь назрела необходимость применения наказаний за несоблюдение мер предосторожности по распространению COVID-19. По области возобновляется строгий контроль за ношением средств индивидуальной защиты.

Сюжеты:
Коронавирус
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